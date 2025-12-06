پخش زنده
فرماندار چاراویماق از عملیات لایروبی کانال آبآور سد قرخبلاغ به طول ۶ کیلومتر و با هزینه سه میلیارد ریال از منابع داخلی شرکت آب منطقهای استان و اداره منابع آب خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، ملکی افزود: سد قرخبلاغ با ظرفیت حجمی حدود ۵۰۰ هزار مترمکعب از جمله سدهای کوچک ومؤثر منطقه بهشمار میرود به نحوی که نقش مهمی در تغذیه چشمههای پاییندست، چاه آب شرب شهر قره آغاج، مجتمع آبرسانی مهمانلو و (آب ۱۸ روستا) را تامین می کند و سد خرمدرق هم نقش اساسی در پایداری منابع آب و تقویت ذخایر زیرزمینی را ایفا میکند.
وی ادامه داد: با توجه به این اقدامات مشکل آب شرب شهری و روستا در این فصل و فصول آینده به طریقی حل شده و مردم کمتر دچار کمبود آب خواهند شد.