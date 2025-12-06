رئیس اداره آب و فاضلاب فیرورق، از آغاز پروژه بهسازی چشمه صوفی کندی خوی به منظور تأمین آب شرب سالم و بهبود شرایط بهداشتی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛سید جلال طباطبایان رئیس اداره آب و فاضلاب فیرورق اعلام کرد که پروژه بهسازی چشمه صوفی کندی به عنوان یکی از مهمترین طرح‌های بهداشتی در شهرستان خوی آغاز شده است.

وی افزود: «این پروژه با هدف تأمین آب شرب سالم و بهداشتی برای ساکنین منطقه به اجرا درآمده و عملیات بهسازی آن شامل اصلاح کانال‌های آبرسانی، نصب تجهیزات و همچنین بهبود محیط اطراف چشمه است.»

رئیس اداره آب و فاضلاب فیرورق با اشاره به اهمیت این پروژه در ارتقای کیفیت زندگی مردم گفت: «با اجرای این طرح، مشکلات تأمین آب شرب در این منطقه برطرف خواهد شد و آب با کیفیت‌تری در دسترس شهروندان قرار خواهد گرفت.» طباطبایان در ادامه تأکید کرد که این پروژه در همکاری نزدیک با مسئولین محلی و تیم‌های فنی و کارشناسی در حال پیشرفت است و می‌تواند تأثیرات مثبت زیادی در زمینه بهداشت عمومی و محیط زیست داشته باشد.

وی در پایان اضافه کرد: «هدف ما نه تنها تأمین آب شرب سالم، بلکه حفاظت از منابع آبی و ارتقای شرایط بهداشتی منطقه است. ما امیدواریم با اجرای این پروژه، کیفیت زندگی شهروندان شهرستان خوی به طور چشمگیری بهبود یابد.»