رئیس هیأت جودوی خراسان شمالی گفت: تیم جودوی استان در مسابقات قهرمانی کشور موفق به کسب چهار مدال برنز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ یونس ولیزاده گفت: تیم خراسان شمالی با ترکیبی از نوجوانان و جوانان در چهل و هشتمین دوره مسابقات قهرمانی کشور حضور یافت و با وجود محدودیتهای جدید فدراسیون، عملکرد قابل قبولی از خود نشان داد.
وی ادامه داد: امیرمحمد پیروزی در وزن ۶۰ کیلوگرم، یونس شعبانی در وزن ۶۶ کیلوگرم، امیرحسین ولیزاده در وزن ۷۳ کیلوگرم و حافظه ایزانلو در وزن منفی ۱۰۰ کیلوگرم موفق به کسب مدال برنز شدند.