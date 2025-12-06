به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ یونس ولی‌زاده گفت: تیم خراسان شمالی با ترکیبی از نوجوانان و جوانان در چهل و هشتمین دوره مسابقات قهرمانی کشور حضور یافت و با وجود محدودیت‌های جدید فدراسیون، عملکرد قابل قبولی از خود نشان داد.

وی ادامه داد: امیرمحمد پیروزی در وزن ۶۰ کیلوگرم، یونس شعبانی در وزن ۶۶ کیلوگرم، امیرحسین ولی‌زاده در وزن ۷۳ کیلوگرم و حافظه ایزانلو در وزن منفی ۱۰۰ کیلوگرم موفق به کسب مدال برنز شدند.