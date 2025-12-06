به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل وبه نقل از روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استان اردبیل، کیومرث سفیدی در جلسه کارگروه آلودگی هوا و مقابله با پدیده گرد و غبار با اشاره به اهمیت پایش دقیق کیفیت هوا و شرایط جوی اظهار کرد: چهار مصوبه مهم مورد بررسی داریم که مهم‌ترین آن مربوط به ایجاد ایستگاه سنجش آلودگی هوا و نصب تابلو نمایشگر شاخص آلودگی هوا در شهر اردبیل است.

وی افزود: در جلسات قبل بر اساس این مصوبه، شهرداری اردبیل موظف شد با همکاری و نظارت اداره‌کل حفاظت محیط زیست استان نسبت به راه‌اندازی این ایستگاه و نصب تابلو اطلاع‌رسانی اقدام کند.

مدیرکل حفاظت محیط‌زیست استان اردبیل ضمن اشاره به وجود سه دستگاه فعال پایش آلودگی هوا در استان، ادامه داد:برای به‌روزرسانی و ارتقای این دستگاه‌ها نیاز به تخصیص اعتبار جدید داریم، دستگاه‌های موجود قابلیت سنجش ذرات کمتر از ۲.۵ میکرون را ندارند و یکی از چالش‌های اصلی در پایش، مربوط به موقعیت مکانی مناسب برای نصب تجهیزات است.

سفیدی بیان کرد: در فضای مجازی گاه عدد‌ها و شاخص‌هایی از میزان آلودگی هوا منتشر می‌شود که برخی از آنها بر پایه مدل‌سازی و پیش‌بینی‌های ماهواره‌ای هستند و واقعیت زمینی را منعکس نمی‌کنند، ملاک عمل در کارگروه، داده‌های واقعی ثبت‌شده توسط دستگاه‌های رسمی پایش آلودگی هوا است.

وی تأکید کرد: داده‌های نمایش داده شده از سوی برخی منابع آنلاین ممکن است میانگین ۱۲ ساعت گذشته را نشان دهند و در شرایط خاص این موضوع منجر به ایجاد برداشت نادرست از میزان آلودگی شود بنابراین از شهروندان درخواست می‌شود تنها به اطلاعات منتشرشده از منابع رسمی اعتماد کنند.