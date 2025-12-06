پخش زنده
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اردبیل بر ایجاد و نصب ایستگاه سنجش آلودگی هوا و تابلوی نمایشگر شاخص آلودگی در شهر اردبیل تاکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل وبه نقل از روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استان اردبیل، کیومرث سفیدی در جلسه کارگروه آلودگی هوا و مقابله با پدیده گرد و غبار با اشاره به اهمیت پایش دقیق کیفیت هوا و شرایط جوی اظهار کرد: چهار مصوبه مهم مورد بررسی داریم که مهمترین آن مربوط به ایجاد ایستگاه سنجش آلودگی هوا و نصب تابلو نمایشگر شاخص آلودگی هوا در شهر اردبیل است.
وی افزود: در جلسات قبل بر اساس این مصوبه، شهرداری اردبیل موظف شد با همکاری و نظارت ادارهکل حفاظت محیط زیست استان نسبت به راهاندازی این ایستگاه و نصب تابلو اطلاعرسانی اقدام کند.
مدیرکل حفاظت محیطزیست استان اردبیل ضمن اشاره به وجود سه دستگاه فعال پایش آلودگی هوا در استان، ادامه داد:برای بهروزرسانی و ارتقای این دستگاهها نیاز به تخصیص اعتبار جدید داریم، دستگاههای موجود قابلیت سنجش ذرات کمتر از ۲.۵ میکرون را ندارند و یکی از چالشهای اصلی در پایش، مربوط به موقعیت مکانی مناسب برای نصب تجهیزات است.
سفیدی بیان کرد: در فضای مجازی گاه عددها و شاخصهایی از میزان آلودگی هوا منتشر میشود که برخی از آنها بر پایه مدلسازی و پیشبینیهای ماهوارهای هستند و واقعیت زمینی را منعکس نمیکنند، ملاک عمل در کارگروه، دادههای واقعی ثبتشده توسط دستگاههای رسمی پایش آلودگی هوا است.
وی تأکید کرد: دادههای نمایش داده شده از سوی برخی منابع آنلاین ممکن است میانگین ۱۲ ساعت گذشته را نشان دهند و در شرایط خاص این موضوع منجر به ایجاد برداشت نادرست از میزان آلودگی شود بنابراین از شهروندان درخواست میشود تنها به اطلاعات منتشرشده از منابع رسمی اعتماد کنند.