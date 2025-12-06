به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ، علاقه مندان به حضور در این برنامه که مسابقه‌ای با حضور خانواده‌ها و فرزندان شان است، می‌توانند عدد ۱ را به ۳۰۰۰۰۵۳۰ پیامک کنند.

یکم بهمن پایان مهلت ارسال اثر به چهارمین جشنواره بین المللی رسانه‌ای «صبح» است. رسانه و نظم نوین جهانی» محور این جشنواره است که در دو بخش اصلی و ویژه فلسطین برگزار می‌شود.

کوهنوردی که پدر خود را در ارتفاعات سبلان از دست داده، پیشنهاد دوستش برای صعود دوباره را می‌پذیرد. این، داستان نمایش سبلان ۴۷۵۰ است که هر روز ساعت ۱۳:۳۰ از رادیونمایش پخش می‌شود.

حشرات شگفت انگیز ۱۶ و ۱۷ آذر، ساعت ۱۶ از شبکه چهار پخش می‌شود.این مستند محصول ۲۰۲۴ توانایی‌های منحصر‌به‌فرد مورچه‌ها و سوسک‌ها را بررسی می‌کند.