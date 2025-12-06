مدیریت توزیع برق دزفول گفت: عملیات جابجایی و نوسازی شبکه فشار ضعیف و متوسط در محدوده خیابان ۷ کوی طالقانی (ولی‌آباد) با موفقیت به پایان رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محسن پیام‌فر اظهار کرد: عملیات جابجایی و نوسازی شبکه فشار ضعیف و متوسط در محدوده خیابان ۷ کوی طالقانی (ولی‌آباد) شهرستان دزفول در پاسخ به درخواست‌های مردمی و پیگری‌های مستمر نماینده مردم دزفول در مجلس شورای اسلامی اجرایی شد.

وی افزود: در قالب این طرح، ۵۰۰ متر کابل خودنگهدار ساخته و ۵ پایه فشار متوسط و ۹ پایه فشار ضعیف نصب و جابجا شد.

پیام فر بیان داشت: همچنین کابل اشتراک ۱۳۰ مشترک تجاری و مسکونی در این محدوده به‌طور کامل ساماندهی و بر روی کابل خودنگهدار جدید انتقال یافت.

مدیریت توزیع برق دزفول تصریح کرد: این طرح با هدف افزایش قابلیت اطمینان، بهبود کیفیت و پایداری تامین برق مشترکان، و همچنین زیباسازی محدوده انجام شده و اعتباری بالغ بر ۲۰ میلیارد ریال برای آن هزینه شده است.

پیام‌فر در پایان، این اقدام را گامی موثر در جهت ارتقای خدمات‌رسانی و رضایت مشترکان دانست و از همکاری و مشارکت مردم محترم منطقه حین اجرای کار تقدیر کرد.