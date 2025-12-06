به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از کالاخبر، تالار صادراتی با عرضه ۵۳۹ هزار و ۴۶۸ تن محصول بیشترین حجم عرضه‌های امروز را به خود اختصاص داده است در این تالار قرار است ۲۹۶ هزار و ۴۲۰ تن سیمان، ۲۳۰ هزار تن کلینکر، ۱۳ هزار و ۴۸ تن قیر عرضه می‌شود.

در تالار صنعتی ۱۲۴ هزار و ۸۲۱ تن فولاد روی میز فروش می‌رود.

تالار پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی میزبان عرضه ۲۲ هزار و ۹۷۹ تن مواد پلیمری، شیمیایی و قیر است.

یک هزار و ۹۴۶ تن محصول شامل یک هزار و ۴۵۲ تن مواد پلیمری و ۴۹۴ تن مواد شیمیایی در تالار حراج باز عرضه می‌شود.

۲ هزار و ۱۱۷ تن مواد پلیمری و شیمیایی در تالار فرعی روی میز فروش می‌رود.