پخش زنده
امروز: -
تالارهای بورس کالای ایران امروز شنبه ۱۵ آذرماه میزبان عرضه ۶۹۱ هزار و ۳۳۱ تن انواع محصول است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از کالاخبر، تالار صادراتی با عرضه ۵۳۹ هزار و ۴۶۸ تن محصول بیشترین حجم عرضههای امروز را به خود اختصاص داده است در این تالار قرار است ۲۹۶ هزار و ۴۲۰ تن سیمان، ۲۳۰ هزار تن کلینکر، ۱۳ هزار و ۴۸ تن قیر عرضه میشود.
در تالار صنعتی ۱۲۴ هزار و ۸۲۱ تن فولاد روی میز فروش میرود.
تالار پتروشیمی و فرآوردههای نفتی میزبان عرضه ۲۲ هزار و ۹۷۹ تن مواد پلیمری، شیمیایی و قیر است.
یک هزار و ۹۴۶ تن محصول شامل یک هزار و ۴۵۲ تن مواد پلیمری و ۴۹۴ تن مواد شیمیایی در تالار حراج باز عرضه میشود.
۲ هزار و ۱۱۷ تن مواد پلیمری و شیمیایی در تالار فرعی روی میز فروش میرود.