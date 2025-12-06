به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزی؛ سرپرست مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی گفت: این مرکز در راستای انجام وظایف خود برای تامین امنیت غذایی، تولید و انتقال دانش در کنار برنامه‌های ترویجی و آموزش کشاورزان، حدود ۱۰۰ طرح تحقیقاتی در دست اجرا دارد.

علی اکبر داودی راد افزود: این طرح‌ها در زمینه‌های مختلف علوم دامی، باغی، زراعی، منابع طبیعی، اصلاح بذر و نهال و آبخیزداری اجرا می‌شود.

او افزایش بهره وری و عملکرد در واحد سطح، سازگاری با شرایط اقلیمی، کاهش مصرف آب، مقاوم به خشکی و آفت بیماری ها، دوره رشد کوتاه و ساماندهی خشکه رود‌ها را از جمله دستاورد‌های اجرای این طرح‌ها عنوان کرد و افزود: علاوه بر یافته‌های پژوهشی که به صورت مقاله به مجامع علمی و کشاورزان منتقل می‌شود، برنامه‌های ترویجی، آموزشی و مهارتی نیز برگزار می‌شود.

سرپرست مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گفت: سال گذشته شش رقم جدید لوبیا و ارقام جدید گندم و جو در سطح ملی معرفی شد.