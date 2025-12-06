پخش زنده
امروز: -
۵ دختر خوزستانی به اردوی تیم ملی ووشو نونهالان و نوجوانان دعوت شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، دختران ووشوکار خوزستانی در مسابقات نونهالان و جوانان کشور خوش درخشیدند و به اردوی تیمیملی دعوت شدند.
مسابقات انتخابی تیم ملی نونهالان و جوانان ووشو کشور در شهر تبریز استان آذربایجان شرقی با درخشش ووشوکاران دختر خوزستانی همراه بود.
در این رویداد از تیم شش نفره خوزستان پنج ورزشکار در دو بخش تالو و ساندا موفق به کسب مدال شدند.
در بخش ساندا ستایش خدابخشی صاحب گردن آویز نقره گرفت و آیناز احمدی و درسا امیدی به مدال برنز دست پیدا کردند.
همچنین در بخش تالو پرستو درویشی در فرم تای چی چوان و هانیه کردنژاد در فرم گوئن شو به دو مدال برنز رسیدند.
امینه مولوی، لیلا بندانی و نازنین فتحیزاده کادر فنی تیم اعزامی به این مسابقات بودند.