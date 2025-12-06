رئیس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی رشت از مهار آتش سوزی یک کارگاه مکانیکی در پل عراق با تلاش ۱۷ آتش نشان خبر داد و گفت: در این حادثه ۲ خودرو خسارت دید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ شهرام مومنی گفت: در پی گزارش حریق در یک کارگاه مکانیکی در پل عراق رشت بامداد امروز، ۱۷ آتش نشان با ۵ خودروی اطفای حریق به سرعت به محل حادثه اعزام شدند.

وی افزود: بر اثر آتش سوزی این کارگاه مکانیکی، پشت بام متصل به منزل مسکونی هم دچار حریق شده بود که آتش نشانان به سرعت این آتش سوزی را مهار و از گسترش آن به ساختمان‌های مجاور جلوگیری کردند.

مومنی با بیان اینکه با وجود تلاش آتش نشانان، ۲ خودروی پارک شده در داخل کارگاه مکانیکی خسارت دید، گفت: در این آتش سوزی به کسی آسیب جانی نرسید.

علت آتش سوزی در دست بررسی است.