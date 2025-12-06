ثبت نام قطعی واجدان شرایط و متقاضیان اعزام به حج تمتع سال ۱۴۰۵ خراسان جنوبی از فردا یکشنبه ۱۶ آذر آغاز می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مدیر حج وزیارت استان گفت: بر اساس برنامه ریزی‌های انجام شده ثبت نام از واجدان شرایط و متقاضیان اعزام به حج تمتع سال ۱۴۰۵ درکاروان‌ها از ساعت ۱۰ صبح روز یکشنبه ۱۶ آذر جاری از طریق سامانه my.haj.ir آغاز خواهد شد.

دستگردی افزود: اولویت نخست ثبت نام در کاروان‌ها با افرادی است که در ۱۰ روز اول اقدام به پیش ثبت نام کرده‌اند و نیز افرادی که در کاروان‌های حج تمتع سال ۱۳۹۹ نام نویسی و وجوه مربوط را واریز کرده و انصراف نداده‌اند خواهد بود.

به گفته وی در مرحله دوم سایر افراد باقیمانده که پیش ثبت نام کرده‌اند می‌توانند از ساعت ۱۰ صبح روز سه شنبه ۱۸ آذر جاری نسبت به ثبت نام خود اقدام کنند.

دستگردی گفت: برای رعایت حقوق و ایجاد فرصت لازم برای بررسی و انتخاب کاروان مورد نظر این دسته از متقاضیان از تاریخ شروع ثبت نام قطعی تا ساعت ۲۴:۰۰ روز شنبه ۲۲ آذر برای انتخاب کاروان و تکمیل فرآیند ثبت نام خود فرصت خواهند داشت.

مدیر حج وزیارت استان افزود: در صورت عدم مراجعه در بازه زمانی یاد شده و وجود ظرفیت خالی برای تکمیل ظرفیت‌های باقیمانده فراخوان و پذیرش از اولویت‌های بعدی به صورت روزشمار انجام خواهد شد.

دستگردی در خصوص نحوه انتخاب و ثبت نام در کاروان تأکید کرد: انتخاب کاروان و ثبت نام با مراجعه به نشانی اینترنتی my.haj.ir و بصورت غیر حضوری بوده و متقاضیان باید ابتدا نسبت به انتخاب و ثبت نام در یکی از کاروان‌های استان مبادرت کرده و سپس حداکثر ظرف مدت ۴۸ ساعت به دفتر مدیر کاروان مراجعه و سایر مراحل ثبت نام تحویل مدارک انجام معاینات اخذ تأییدیه پزشکی را پیگیری کنند.

دستگردی گفت: ضروری است تمامی متقاضیان اعزام برای سفر حج تمتع سال ۱۴۰۵ گذرنامه آنان حداقل تا تاریخ ۳۰ آبان ۱۴۰۵ از اعتبار قانونی برخوردار باشد.

به گفته وی متقاضیان پس از انتخاب کاروان مورد نظر، مبلغ باقیمانده هزینه سفر حداکثر ظرف یک هفته از طریق سامانه حج و زیارت به نشانی my.haj.ir پرداخت شود.