رئیس پایگاه سوم آگاهی تهران بزرگ از دستگیری کلاهبرداری خبر داد که خود را مأمور آگاهی معرفی و از زنان کلاهبرداری کرده بود.

افشای چهره مأمور نمای کلاهبردار بعد از دستگیری

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ، پلیس آگاهی تهران امروز خبر از دستگیری کلاهبرداری داد که خود را به مسافران اسنپش، به عنوان مأمور آگاهی معرفی می‌کرد و از این طریق توانسته بود از خانم‌ها طلا و سکه کلاهبرداری کند.

سرهنگ علی عزیزخانی رئیس پایگاه سوم آگاهی تهران بزرگ در این باره گفت: متهمی که دستگیر شده راننده تاکسی اینترنتی است که به همراهش بی سیم و لباس پلیس داشته است.

وی افزود: این متهم خانم‌ها را هدف قرار می‌داده و خودش را مأمور معرفی می‌کرده و اظهار می‌داشته که می‌تواند مشکلات افراد را حل کند.

رئیس پایگاه سوم آگاهی تهران بزرگ ادامه داد: این متهم تا الان ۳۲ شاکی شناسایی شده دارد و تاکنون ۷ نفر شکایت خود را ثبت کرده‌اند.

عزیزخانی گفت: پس از ثبت شکایت، همکارانم با هماهنگی مقام قضایی متهم را شناسایی و دستگیر کردند.

وی افزود: ارزش اموال کلاهبرداری شده تا کنون حدود ۴۰۰ میلیون تومان است که بنظر می‌رسد این مبلغ افزایش نیز می‌یابد.

رئیس پایگاه سوم آگاهی تهران بزرگ ادامه داد: حدود دوماه طول کشید متهم دستگیر شود و به دستور قضایی، تصویر متهم بدون پوشش برای شناسایی سایرین منتشر می‌شود.

عزیزخانی گفت که پلیس از اصنافی که بیسیم و البسه پلیس می‌فروشند درخواست می‌کند از افراد معرفی نامه با مهر پلیس یا کارت شناسایی دریافت کنند.