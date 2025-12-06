به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ نورانی در بررسی چالش‌های گلستان به سهم یک و ۱۳ صدم درصد مردم استان از اقتصاد کشور اشاره کرد و افزود: اما سهم جمعیتی استان

۲ و ۳ دهم درصد از سهم جمعیتی کشور را داراست.

او با اشاره به چالش‌های زیر ساخت تامین آب استان، سرانه مردم گلستان از حجم سد‌های کشور را یک پنجم متوسط سرانه کشوری اعلام کرد و ادامه داد: برنامه میز اقتصاد ایران جان شبکه گلستان به بررسی مشکلات و فرصت‌های سرمایه گذاری در گلستان پرداخت.

