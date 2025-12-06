به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مرحله اول بیست و دومین دوره لیگ شنای باشگاه‌ های کشور در استخر قهرمانی مجموعه ورزشی آزادی تهران با رقابت بیش از ۱۵۰ شناگر از ۷ تیم به پایان رسید.

مدرسه شنای موج مشهد، نفت تهران، نفت امیدیه، فجر شاهرود، مقاومت، اریس اصفهان و آراز در این مسابقات که در روزهای سیزدهم و چهاردهم آذر‌ماه در استخر قهرمانی مجموعه ورزشی آزادی تهران برگزار شد، حضور داشتند.

در پایان این مرحله تیم‌ های نفت تهران با ۲۴۵۱۶ امتیاز ، مدرسه موج مشهد با ۲۴۲۴۳ امتیاز و فجر شاهرود با ۲۰۹۱۷ امتیاز در جایگاه های اول تا سوم قرار گرفتند.

مرحله دوم و پایانی لیگ شنای باشگاه‌ های کشور، بهمن ماه و اسفند ماه امسال در استخر مجموعه ورزشی آزادی تهران برگزار می‌ شود.