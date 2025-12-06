رئیس اداره راه و شهرسازی ماهشهر گفت: اراضی ملی به مساحت ۱۰ هزار متر مربع رفع تصرف شد و به بیت المال بازگشت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سلطانعلی محمدی با اشاره به ۲ مورد رفع تصرف فوری در ماهشهر جمعاً به مساحت بیش از ۱۰ هزار و ۵۰۰ مترمربع بیان کرد: این تعداد رفع تصرف اراضی ملی و دولتی در شهرستان با درایت نیرو‌های یگان حفاظت اراضی انجام و این اراضی به بیت المال بازگردانده شد.

وی ارزش این اراضی را بیش از یک هزار و ۵۰ میلیارد ریال عنوان کرد و افزود: با تلاش و همت کارکنان یگان حفاظت اراضی اداره کل راه و شهرسازی خوزستان و پشتیبانی عوامل انتظامی در شهرستان این میزان رفع تصرف در سطح شهرستان ماهشهر اجرا شد و اقدامات لازم به عمل آمد.

محمدی اظهار داشت: عوامل یگان حفاظت اراضی اداره راه و شهرسازی ماهشهر با قاطعیت تمام، مقابل افراد سودجو و فرصت‌طلب ایستاده و دست متجاوزان به اموال عمومی و بیت‌المال را کوتاه می‌کنند و همچنین به صورت مستمر و شبانه‌روزی، تحرکات احتمالی در اراضی دولتی و ملی استان را رصد کرده و در صورت مشاهده هر گونه تخلف، موضوع را مورد بررسی و پیگرد قضایی قرار می‌دهد.

رئیس اداره راه و شهرسازی ماهشهر از همکاری مقام قضایی و همراهی مقامات انتظامی استان در مبارزه با زمین خواری و حفظ حقوق بیت المال قدردانی کرد و از شهروندان خواست تا مشاهدات خود را از موارد زمین خواری به شماره پیامکی ۳۰۰۰۴۱۷۳۵ اعلام کنند.