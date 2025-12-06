امشب؛ پایان مهلت ثبتنام خودروهای وارداتی
متقاضیان خرید خودروهای وارداتی که حساب خود را وکالتی کردهاند تا ساعت ۲۴ امشب فرصت دارند با مراجعه به سامانه جامع عرضه خودروهای وارداتی به نشانی salecars.ir اولویتهای خود را انتخاب کنند.
به گزارش خبرنگار تحریریه صنعت خبرگزاری صدا و سیما
؛ در این دوره خودروهای کیا کی ۳، کیا اسپورتیج، هیوندای النترا، هیوندای توسان، تویوتا کرولا کراس هیبرید، نبکا پلاگین هیبرید و سوزوکی جیمنی برای متقاضیان عرضه شده است.
متقاضیانی که تا ۱۰ آذر ماه یکی از حسابهای خود را نزد بانکهای واجد شرایط به نام سامانه یکپارچه عرضه خودروهای وارداتی به مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان وکالتی کردهاند تا ساعت ۲۴ امشب (۱۵ آذر) میتوانند با مراجعه به سامانه salecars.ir،
ثبت نام و ۲ اولویت خودرویی خود را انتخاب کنند.
به گفته مدیر سامانه جامع عرضه خودروهای وارداتی در این دوره حدود ۴ هزار خودروی وارداتی در سامانه جامع عرضه خودروهای وارداتی برای متقاضیان عرضه میشود.
در اطلاعیه منتشر شده از سوی سامانه جامع عرضه خودروهای وارداتی تأکید شده است؛ قیمت خودروهای درجشده در سامانه مربوط به بهای آنها در مبادی ورودی کشور است و هزینههای بعد از ترخیص شامل بیمه شخص ثالث، شمارهگذاری، مالیات بر ارزش افزوده، عوارض قانونی، هزینه اسقاط خودروی فرسوده و کرایه حمل به قیمت نهایی افزوده خواهد شد.
شرکتهای عرضهکننده موظفاند تمام ضوابط ماده ۴ آییننامه اجرایی قانون حمایت از مصرفکنندگان خودرو را رعایت کرده و قراردادهای فروش را کاملاً مطابق آییننامه سازمان حمایت منعقد کنند. هرگونه درج بند خارج از چارچوب، اخذ وجه اضافه یا تحویل خارج از مهلت قانونی مشمول مسئولیت حقوقی برای شرکت خواهد بود.
براساس اطلاعیه سامانه جامع عرضه خودروهای وارداتی؛ متقاضیان پیش از هرگونه پرداخت وجه یا امضای قرارداد، تمامی شرایط و اسناد مرتبط را بهطور کامل مطالعه کنند؛ زیرا پرداخت وجه یا امضای قرارداد به معنای پذیرش کامل شرایط است و ادعای بیاطلاعی پذیرفته نمیشود.
همچنین افرادی که در ۲۴ ماه گذشته در سامانه یکپارچه خودروهای وارداتی برنده شدهاند، مجاز به ثبتنام مجدد نیستند.