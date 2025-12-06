نشست راهبردی فراکسیون کشاورزی پویا و امور عشایر مجلس در منطقه آزاد ماکو
نشست راهبردی اعضای فراکسیون کشاورزی پویا و امور عشایر مجلس شورای اسلامی با حضور ۱۲ نماینده مجلس، معاونان وزیر، مسئولان وزارت کشور و جهاد کشاورزی، استانداری آذربایجان غربی، فرمانداران منطقه و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد تجاری–صنعتی ماکو در این منطقه برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی
در این نشست بر تقویت زیرساختهای آبی، زراعی و دامی و پیگیری مسائل کشاورزان شمالغرب کشور تأکید شد.
تبیین ظرفیتهای تولیدی شهرستان ماکو
شهلا تاجفر فرماندار ماکو نیز در این نشست گزارشی از وضعیت تولید و نیازهای زیرساختی شهرستان ارائه کرد.
وی کشاورزی را یکی از ستونهای اصلی توسعه منطقه آزاد ماکو دانست و گفت که وجود ۲۰۲ هزار رأس دام سبک، ۱۵ هزار رأس دام سنگین، بیش از ۱۳ هزار هکتار اراضی زراعی و باغی، پنج واحد پرورش ماهیان سردآبی، هفت واحد مرغداری و ۱۴ واحد دامداری صنعتی و نیمهصنعتی، ماکو را در جایگاه یکی از قطبهای بالقوه تولید محصولات دامی، باغی و گلخانهای شمالغرب کشور قرار داده است.
تاجفر تکمیل پروژههای نیمهتمام حوزه آب و کشاورزی را از اولویتهای مهم دانست و به طرحهایی نظیر پایاب سد شهید قنبری، تکمیل کانالهای جویآرخری و هندور، توسعه گلخانهها، مرمت قنوات و اجرای طرحهای انتقال و ذخیره آب اشاره کرد. وی تأکید کرد که حفظ روستا، تقویت اقتصاد عشایر و جلوگیری از مهاجرت باید در کانون سیاستگذاریهای توسعهای قرار گیرد.
تاکید مدیرعامل منطقه آزاد ماکو بر نقش کشاورزی مدرن
در این نشست، حسین گروسی مدیرعامل سازمان منطقه آزاد تجاری–صنعتی ماکو، کشاورزی را یکی از محورهای اصلی توسعه منطقه عنوان کرد و گفت که ماکو امروز به الگوی کشت مدرن و هوشمند تبدیل شده است. وی با اشاره به فعالیت بزرگترین باغ گردو و پسته هوشمند غرب آسیا در وسعت ۲۴۰۰ هکتار، این پروژه را نمونهای از تحول صنعتی در بخش کشاورزی دانست و افزود که دیگر تولیدکنندگان منطقه نیز از این الگو بهره میگیرند.
گروسی همچنین تصویب طرح جامع منطقه آزاد ماکو پس از ۱۲ سال را اقدامی مهم در جهت برنامهریزی دقیق و هدفمند در حوزههای مختلف توسعه برشمرد و اظهار داشت که این سند بالادستی مسیر آینده منطقه را روشن کرده است.
کشاورزی محور اصلی توسعه ماکوست
پیمان فلسفی رئیس فراکسیون کشاورزی پویا و امور عشایر و نایبرئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی نیز در این نشست حضور ۱۲ نماینده عضو فراکسیون در ماکو را فرصتی ارزشمند برای بررسی میدانی مسائل استان دانست. وی با اشاره به اجرای پروژههای گسترده توسط بخش خصوصی در ماکو گفت که سرمایهگذاری در اراضی باغی و ایجاد باغات مدرن به وسعت ۲۵۰۰ هکتار نقش مهمی در توسعه این منطقه داشته است.
فلسفی با تاکید بر اینکه رونق کشاورزی موجب تقویت صنعت، حملونقل، لجستیک و بازرگانی میشود، خواستار توجه ویژه دستگاههای اجرایی به استفاده بهینه از آبهای مرزی و رفع نارساییهای موجود شد. وی اظهار داشت که هرگونه کوتاهی دستگاهها در این زمینه از طریق کمیسیون اصل ۹۰ مجلس پیگیری خواهد شد.
نماینده ماکو خواستار توجه ویژه به مطالبات کشاورزان شد
در ادامه این نشست، عمر علیپور نماینده مردم ماکو، شوط، پلدشت و چالدران در مجلس شورای اسلامی، به مشکلات و مطالبات کشاورزان منطقه اشاره کرد و خواستار پیگیری جدی موضوع آب کشاورزی و تکمیل زیرساختهای مرتبط شد. وی توجه مجلس و دولت به حل مسائل این حوزه را ضروری دانست.
پلدشت در مسیر تبدیلشدن به قطب کشاورزی شمالغرب
در بخش دیگری از این نشست، رعنا قربانی فرماندار پلدشت با اشاره به وجود ۴۸ هزار هکتار اراضی کشاورزی در این شهرستان گفت که ۴۳ هزار هکتار از این اراضی آبی و پنج هزار هکتار دیم است و باغات مدرن گردو و پسته به وسعت ۲۸۰۰ هکتار، واحدهای دامداری صنعتی و ۲۰ واحد مرغداری، پلدشت را به یکی از محورهای اصلی تولید استان تبدیل کرده است.
قربانی با بیان نیازهای شهرستان، اجرای پروژه آبرسانی به روستاهای ۱۵گانه، افزایش تخصیص آب از رود ارس، اتمام پروژه آبرسانی سد کرمآباد، ایجاد قرنطینه نباتی در گمرک پلدشت و افزایش نهادههای دامی را از مطالبات اصلی بهرهبرداران منطقه عنوان کرد.