مدیرکل هواشناسی خوزستان از فعالیت سامانههای بارشی بسیار فعال در استان در مدت چهار هفته پی در پی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محمد سبزهزاری با اشاره به پیشبینی ورود سامانه بارشی به استان خوزستان اظهار کرد: از اواخر سهشنبه ۱۸ آذر سامانه بارشی نسبتا قوی وارد خوزستان میشود و بیشترین فعالیت آن در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه خواهد بود و شاید در برخی نقاط تا ۲۰۰ میلیمتر بارندگی هم داشته باشیم.
وی افزود: ممکن این سامانه یک هفته مهمان خوزستان باشد و هر روز مقداری بارندگی داشته باشد. بر اساس پیشبینیها در سراسر پهنه خوزستان بارندگی خوبی خواهیم داشت.
مدیرکل هواشناسی خوزستان از فعالیت این سامانه بارشی همراه با رگبار و بارشهای شدید به صورت نقطهای خبر داد و گفت: با این حجم بارشها، احتمال آبگرفتگی معابر و خیابانها بسیار زیاد است.
وی بیان کرد: از ۱۵ آذر تا ۱۵ دی، در مدت چهار هفته به صورت پی در پی، سامانههای بارشی بسیار خوبی در استان خوزستان خواهیم داشت.
سبزهزاری با اشاره به مطرح شدن فعالیت هستههای بارشی ۲۰۰ میلیمتری در این بازه زمانی بیان کرد: ممکن است یک سامانه بارشی در طول فعالیت دو سه روزه، در یک نقطه ۲۰۰ میلیمتر بارندگی داشته باشد.