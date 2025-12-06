به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، کارشناس اداره هواشناسی کردستان امروز در گفت و گو تلفنی با بخش خبری صبحدم گفت: با ورود سامانه بارشی، استان در دامنه فعالیت سامانه بارشی نسبتا قوی قرار گرفته است.

امیدی راد افزود: این بارش ها از امروز تا ظهر فردا ضعیف پیش بینی شده و اوج فعالیت آن برای بعدازظهر فردا تا اواخر روز چهارشنبه برآورد شده است

وی ادامه داد: در مدت زمان فعالیت این موج بارشی آبگرفتگی معابر و مسیل ها، رگبار باران و رعد و برق، وزش باد شدید و بارش برف در ارتفاعات انتظار می رود.