کارشاس بازار سرمایه گفت: بازار سرمایه در هفته‌ای که گذشت تحت‌تأثیر موجی از متغیر‌های داخلی و بین‌المللی قرار گرفت و این عوامل موجب افزایش ۲.۲۰ درصد شاخص کل شد.

علیرضا قدرتی در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، در خصوص عوامل تاثیر گذار بر بازار سهام در یک هفته اخیر اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین عوامل اثرگذار بر فضای معاملاتی بازار سرمایه در هفته جاری، افزایش قیمت جهانی فلزات اساسی به‌ویژه شمش مس بود. رشد نرخ جهانی این فلز موجب افزایش تقاضا برای سهام شرکت‌های فعال در حوزه مس و فلزات اساسی شد.

این کارشناس بازار سرمایه در ادامه بیان کرد: از سوی دیگر، انتقال ارز حاصل از صادرات شرکت‌های فلزی به بازار توافقی دوم و ایجاد امکان رقابت در فروش ارز صادراتی، شرایط این صنعت را در بورس بهبود بخشید و جذابیت آن را برای سهامداران افزایش داد.

قدرتی در خصوص معافیت صادراتی اوره سازان گفت: بازگشت معافیت صادراتی محصول کود اوره نیز از دیگر تحولات اثرگذار بازار در این هفته بود؛ موضوعی که فضای معاملاتی اوره‌سازان را دگرگون کرد و منجر به تشکیل صف‌های خرید در نماد‌های مرتبط شد.

وی افزود: به نظر می‌رسد تغییر مرحله‌به‌مرحله سیاست‌های ارزی بانک مرکزی در قبال شرکت‌های بورسی و کاهش تدریجی رانت ناشی از صادرات، در نهایت به نفع این شرکت‌ها تمام شود و مسیر بازار سرمایه را به سمت ثبات و بهبود تدریجی هدایت کند.

این کارشناس بازار سرمایه در پایان بیان کرد: علاوه بر این، انتشار گزارش عملکرد آبان‌ماه شرکت‌های بورسی نیز نقش قابل توجهی در روند بازار داشت. برخی گزارش‌ها با اعلام عملکرد مطلوب، به رشد قیمت سهام شرکت‌ها کمک کرد؛ با این حال افت کرک‌اسپرد شرکت‌های پالایشی باعث کاهش اقبال سهامداران به این صنعت و ایجاد فشار فروش در نماد‌های پالایشی شد.