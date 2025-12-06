به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، رئیس دانشگاه علوم پزشکی زاهدان با تاکید بر اینکه این دانشگاه تمامی زیرساخت‌های لازم برای پذیرش بیماران خارجی را فراهم کرده است، اعلام کرد: هشت مرکز درمانی استان مجوز IPD دریافت کرده‌اند و برنامه‌ریزی هدفمند برای تبدیل زاهدان به کانون منطقه‌ای گردشگری سلامت در دستور کار قرار دارد.

محمدحسن محمدی شنبه ۱۵ آذر در نشست تخصصی گردشگری سلامت با تشریح اقدامات انجام‌شده در مسیر توسعه جذب بیماران خارجی، اظهار کرد: این دانشگاه در سال‌های اخیر با رویکردی راهبردی، زیرساخت‌های فیزیکی، تجهیزاتی و استاندارد‌های لازم را مطابق معیار‌های بین‌المللی ارتقا داده و اکنون آمادگی کامل برای ارائه خدمات به بیماران خارجی را دارد.

وی با اشاره به صدور مجوز پذیرش بیماران بین‌الملل (IPD) برای مراکز درمانی تحت پوشش دانشگاه افزود: تاکنون ۸ مرکز درمانی دولتی و خصوصی در زاهدان، میرجاوه و سراوان موفق به اخذ مجوز IPD شده‌اند که از مهم‌ترین آنها می‌توان به بیمارستان‌های علی‌ابن‌ابی‌طالب (ع)، الزهرا (س) زاهدان، دارالشفاء میرجاوه و ایرانمهر سراوان اشاره کرد.

محمدی، «بین‌المللی‌سازی خدمات درمانی» را از اولویت‌های اصلی دانشگاه دانست و ادامه داد: ظرفیت‌های مرزی سیستان و بلوچستان، موقعیت ژئوپلیتیک استان و دسترسی آسان بیماران کشور‌های هم‌جوار، مزیتی کم‌نظیر برای تبدیل زاهدان به یکی از کریدور‌های اصلی گردشگری سلامت در شرق کشور است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی زاهدان با تشریح توانمندی‌های تخصصی استان گفت: بخش‌های فوق تخصصی از جمله مرکز چشم‌پزشکی پیشرفته، کلینیک درمان شکاف کام و لب، واحد درمان ناباروری، پیوند کلیه، کاشت حلزون شنوایی و بخش‌های درمان سرطان، امروز به سطحی از توان و تجربه رسیده‌اند که می‌توانند خدماتی رقابتی و استاندارد به بیماران داخلی و خارجی ارائه دهند.

وی حضور بیماران خارجی در استان را فراتر از یک مزیت درمانی دانست و تصریح کرد: ورود گردشگران سلامت به زاهدان، علاوه بر ایجاد رونق اقتصادی، می‌تواند به گسترش تعاملات فرهنگی، توسعه اشتغال در حوزه سلامت و ارتقای زنجیره خدمات وابسته کمک کند و این همان چشم‌اندازی است که دانشگاه علوم پزشکی زاهدان به‌صورت هدفمند دنبال می‌کند.

به نقل دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، در روز ۱۵ آذر، محمدی در پایان تاکید کرد: زاهدان در مسیر تبدیل‌شدن به قطب نوظهور گردشگری سلامت منطقه قرار گرفته و دانشگاه علوم پزشکی با برنامه‌ریزی دقیق، به‌روزرسانی استاندارد‌ها و توسعه مراکز IPD، این روند را با قدرت ادامه خواهد داد.