فرمانده انتظامی آذربایجان غربی با صدور پیامی، فرارسیدن ۱۶ آذر و روز دانشجو را به جامعه دانشگاهی کشور تبریک گفت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛سردار رحیم جهانبخش در این پیام با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دانشجو، بر نقش تأثیرگذار دانشجویان در پیشبرد علم، فرهنگ و توسعه کشور تأکید کرد و افزود: نقش مهم و ارزنده قشر دانشجو در شکل‌دهی فردای کشور عزیزمان بر کسی پوشیده نیست؛ چنانکه مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) فرموده‌اند: در جنگ نرم، جوانان دانشجو افسران جوان این جبهه‌اند.

وی افزود: عرصه علم و فرهنگ کشور مرهون تلاش و دانش‌اندوزی دانشجویانی است که با حضور در مسیر حقیقت و بهره‌گیری از آموزه‌های الهی، نون و القلم را چراغ راه خویش قرار می‌دهند.

فرمانده انتظامی استان با اشاره به جایگاه تاریخی ۱۶ آذر، آن را نماد اعتماد به نسلی دانست که نقش محوری در پیشرفت ایران اسلامی بر عهده داشته است و گفت: این روز را به تمامی دانشجویانی که مسیر تلاش، پویایی و کمال را طی می‌کنند تا به قله‌های رشد و بالندگی دست یابند تبریک می‌گویم و از درگاه خداوند منان برای آنان عزت، افتخار و سربلندی روزافزون مسئلت دارم.