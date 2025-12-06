به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز اصفهان؛ رئیس اداره حج و زیارت کاشان گفت: از این تعداد، ۳ کاروان مدینه بعد و ۲ کاروان مدینه قبل هستند.

حمیدرضا بهروزی فر درخصوص تفکیک تعداد کاروان تخصیص یافته به شهرستان‌های کاشان و آران و بیدگل، افزود: یک کاروان ۱۲۰ نفره به شهرستان آران و بیدگل و ۴ کاروان به شهرستان کاشان اختصاص یافته است.

وی گفت: متقاضیانی که در ده روز اول پیش ثبت نام و اقدام به واریز وجه علی الحساب کرده‌اند می‌توانند از ساعت ۱۰ صبح فردا و سایر واریز کنندگان وجه نیز از ساعت ۱۰ صبح روز سه شنبه ۱۸ آذر با مراجعه به سامانه my.haj.ir ثبت نام قطعی و انتخاب کاروان کنند.

رئیس اداره حج و زیارت کاشان درخصوص مهلت مراجعه به سامانه برای این افراد، افزود: این دسته از متقاضیان سفر حج ۱۴۰۵ تا ساعت ۲۴ روز شنبه آذر۲۲ فرصت دارند تا به سامانه مراجعه و کاروان خود را انتخاب کنند.