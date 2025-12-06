پخش زنده
سرپرست واحد خدمات فنی پتروشیمی شهید تندگویان گفت: این واحد با انجام ممیزیو پایشهای فنی، نقاط اتلاف انرژی و فرصتهای بهبود را شناسایی و در سالهای اخیر مجموعهای از پروژههای اصلاحی و بهینهسازی را اجرا کرده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مهدی شاکری با تشریح دستاوردهای حوزه مدیریت بخار اظهار کرد: کاهش ۲۵ درصدی مصرف بخار نسبت به شرایط اولیه راهاندازی، ممیزی و بازرسی بیش از ۱۸۰۰ ایستگاه تلهبخار و تعویض نمونههای معیوب و تزریق بخار LPS بازیافتی به توربین کمپرسور ۱۸ مگاواتی فاز یک که سالانه بیش از ۱۰۰۰ میلیارد ریال صرفهجویی به همراه دارد، از مهمترین اقدامها این حوزه بوده است.
وی درباره اقدامهای مدیریت آب افزود: اجرای پروژههای Reuse، Recycle و Recovery سبب بیش از ۳۶۰ هزار مترمکعب صرفهجویی سالانه شده است. بازیافت بلودان برجهای خنککننده، بهینهسازی مصرف آب RO، اصلاح و تعویض شبکههای آب سرویس و آشامیدنی که کاهش ۱۵ درصدی مصرف را به همراه داشت و مکانیزاسیون شبکه مبدلهای کولینگ از دیگر اقدامهای مهم این بخش است.
سرپرست خدمات فنی همچنین درباره کاهش مصرف برق گفت: صرفهجویی بیش از ۶۵۰۰ مگاواتساعت در سال، مدیریت بار کولینگ و الکتروفنها، اصلاح بانک خازنی واحدهای پلیمری، نصب ۱۸ کنتور پایش جریان ورودی و استقرار سیستم SCADA برای کنترل تجهیزات عمده مصرفکننده از پروژههای شاخص در این حوزه بوده است.
شاکری بیان کرد: نصب پنل خورشیدی ۱۷ کیلوواتی و مشارکت در احداث نیروگاه خورشیدی ۱۰ مگاواتی با تولید سالانه ۲۱ هزار مگاواتساعت برق نیز از اقدامهای مجتمع در مسیر توسعه انرژیهای تجدیدپذیر بهشمار میرود.
پتروشیمی شهید تندگویان با استقرار واحد مدیریت انرژی و اجرای استاندارد ISO ۵۰۰۰۱ از سال ۱۳۹۰، مدیریت انرژی را بهعنوان یکی از اولویتهای راهبردی خود دنبال میکند؛ اقدامهایی که ضمن کاهش هزینهها و افزایش بهرهوری، نقش مؤثری در ارتقای فرهنگ مصرف بهینه و توسعه پایدار داشته است.