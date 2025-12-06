مدیرکل پشتیبانی امور دام سازمان جهاد کشاورزی خوزستان گفت: تأمین پایدار و ارسال نهاده‌های دامی از مبادی بندر امام خمینی به سراسر استان‌های کشور درحال انجام است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، حمید بدوی اظهار داشت: بارگیری ذرت خریداری‌شده از بخش خصوصی به مقصد مرغداران سراسر کشور از مبادی بندر امام خمینی (ره) آغاز شد.

وی افزود: عملیات بارگیری ذرت خریداری‌شده از بخش خصوصی توسط شرکت پشتیبانی امور دام کشور از مبادی بندر امام خمینی درحال انجام است.

بدوی بیان داشت: این محموله‌ها به منظور تأمین پایدار نهاده‌های دامی و حمایت از تولیدکنندگان مرغ کشور به سراسر استان‌ها ارسال می‌شوند.