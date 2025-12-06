به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کازرون گفت: اجرای این همایش با هدف ترویج فرهنگ حفاظت از خاک، افزایش بهره‌وری و جلب مشارکت مردمی در صیانت از منابع پایه تولید انجام شد و با استقبال بسیار خوبی همراه بود.

فرهمند آقایی افزود: در این همایش مباحثی همچون اهمیت خاک سالم در کشاورزی و فضای شهری، تهدید‌های ناشی از فرسایش و تخریب خاک و راهکار‌های مدیریت اصولی و پایدار، ارائه خلاصه دستورالعمل قانون حفاظت از خاک، اهمیت کاربرد کود‌های زیستی و آلی در حاصلخیزی و حفاظت خاک، توسط سخنرانان و محقق حوزه تحقیقات کشاورزی استان فارس برای شرکت‌کنندگان تشریح شد.

آقایی ادامه داد: تداوم برنامه‌های آموزشی و همکاری بین‌بخشی در حوزه خاک، لازمه حفظ این سرمایه حیاتی برای نسل‌های آینده است و جهاد کشاورزی شهرستان کازرون این مسیر را با جدیت دنبال می‌کند.