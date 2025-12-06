فرماندهی انتظامی شهرستان قائمشهر از ممنوعیت ورود بدون بلیط به ورزشگاه نساجی قائمشهر و خرید اینترنتی بلیط برای بانوان خبرداد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، فرماندهی انتظامی شهرستان قائمشهر حضور هواداران تیم فوتبال نساجی مازندران در ورزشگاه را منوط به تهیه بلیط دانست و از تماشاگران خواست بدون بلیط به ورزشگاه مراجعه نکنند.

سرهنگ نبوی شرایط حضور هواداران تیم فوتبال نساجی مازندران در ورزشگاه را اعلام کرد و گفت: ورود به ورزشگاه تنها با داشتن بلیط معتبر ممکن است و عوامل انتظامی به هیچ فرد بدون بلیط اجازه ورود نخواهند داد.

وی با اشاره به الزام خرید بلیط الکترونیکی برای بانوان از طریق سایت «فوتبال‌تیکت»، از تمامی هواداران خواست برای حفظ نظم و امنیت ورزشگاه، مقررات را رعایت کنند.

سرهنگ نبوی افزود: هواداران با همکاری لازم، در راستای برقراری آرامش و نظم عمومی ورزشگاه اقدام کنند.

نساجی در هفته چهاردهم این رقابت‌ها عصر شنبه ۱۵ آذر از ساعت ۱۵ در ورزشگاه شهیدوطنی قائمشهر میزبان تیم رده چهاردهمی نفت و گاز گچساران است.