به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل و به نقل از روابط عمومی جهاد دانشگاهی استان اردبیل، بهرنگ کوهی، مدیر مرکز آزمون جهاد دانشگاهی استان اردبیل، بیان کرد: این آزمون با شرکت دو هزار و ۴۱۲ نفر برگزار شد که پذیرفته‌شدگان بعد از طی مراحل گزینش و مصاحبه به‌صورت پیمانی به‌منظور خدمت در محاکم صلح دعوت به کار خواهند شد.

وی تعداد شرکت‌کنندگان زن در این آزمون را هزار و ۳۲۱ نفر و تعداد شرکت‌کنندگان مرد را نیز یک هزار و ۹۱ نفر اعلام کرد و گفت: این آزمون در مرکز استان اردبیل و در دانشگاه محقق اردبیلی برگزار شد.

کوهی بیان کرد: نتایج آزمون یک ماه بعد از طریق سایت آزمون جهاددانشگاهی به نشانی www.hrtc.ir اعلام خواهد شد.

یادآور می‌شود، مسئولان دادگستری، رئیس دانشگاه محقق اردبیلی و مسئولان جهاددانشگاهی استان اردبیل از روند برگزاری این آزمون بازدید کردند.