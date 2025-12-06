پخش زنده
امروز: -
همزمان با سراسر کشور آزمون استخدامی کادر اداری قوه قضاییه در اردبیل نیز برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل و به نقل از روابط عمومی جهاد دانشگاهی استان اردبیل، بهرنگ کوهی، مدیر مرکز آزمون جهاد دانشگاهی استان اردبیل، بیان کرد: این آزمون با شرکت دو هزار و ۴۱۲ نفر برگزار شد که پذیرفتهشدگان بعد از طی مراحل گزینش و مصاحبه بهصورت پیمانی بهمنظور خدمت در محاکم صلح دعوت به کار خواهند شد.
وی تعداد شرکتکنندگان زن در این آزمون را هزار و ۳۲۱ نفر و تعداد شرکتکنندگان مرد را نیز یک هزار و ۹۱ نفر اعلام کرد و گفت: این آزمون در مرکز استان اردبیل و در دانشگاه محقق اردبیلی برگزار شد.
کوهی بیان کرد: نتایج آزمون یک ماه بعد از طریق سایت آزمون جهاددانشگاهی به نشانی www.hrtc.ir اعلام خواهد شد.
یادآور میشود، مسئولان دادگستری، رئیس دانشگاه محقق اردبیلی و مسئولان جهاددانشگاهی استان اردبیل از روند برگزاری این آزمون بازدید کردند.