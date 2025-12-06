به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمانشاه، محمدجواد کنجوری ضمن تبریک فرارسیدن روز دانشجو، اظهار کرد: سینما آزادی کرمانشاه به منظور ارج نهادن به جایگاه دانشجویان، طرح ویژه نیم‌بها شدن بلیت اکران‌ها را در روز‌های ۱۵ تا ۱۷ آذرماه ۱۴۰۴ (شنبه تا دوشنبه) اجرا می‌کند.

وی افزود: در این طرح، دانشجویان می‌توانند با مراجعه به سایت www.gisheh۷.ir با استفاده از کد تخفیف «danesh۱۴۰۴» بلیت‌های سینما آزادی را با ۵۰ درصد تخفیف به‌صورت اینترنتی خریداری کنند.

کنجوری با تاکید بر اینکه این تخفیف تنها شامل خرید اینترنتی از طریق سامانه فروش بلیت گیشه۷ است، بیان کرد:

این طرح صرفا ویژه خرید آنلاین بوده و شامل خرید حضوری بلیت نخواهد شد.

مدیر امور سینمایی حوزه هنری استان کرمانشاه هدف از اجرای این برنامه را حمایت از طیف جوان و دانشجو و ایجاد فرصت مناسب برای حضور بیشتر آنان در رویداد‌های فرهنگی دانست.