معاون پژوهش، برنامهریزی و توسعه منابع آموزش و پرورش خوزستان از آغاز توزیع شیر رایگان در مدارس ابتدایی دولتی استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ سعید سیاحی معاون پژوهش، برنامهریزی و توسعه منابع آموزش و پرورش خوزستان گفت: توزیع شیر در ۴۰ منطقه آموزشی خوزستان آغاز شده است و تا نیمه اردیبهشت ۱۴۰۵ ادامه داد.
او افزود: شیر در تمام مدارس ابتدایی دولتی، روزانه به جز روزهای تعطیل بین دانشآموزان توزیع میشود.
معاون پژوهش، برنامهریزی و توسعه منابع آموزش و پرورش خوزستان گفت: در این راستا قرارداد طرح توزیع شیر رایگان در مدارس ابتدایی دولتی برای ۵۹۵ هزار دانشآموز با دو شرکت پگاه خوزستان و کوهگل اتابک منعقد شده است.
سیاحی افزود: شرکت پگاه خوزستان تامین ۱۷ میلیون و ۱۶۰ هزار پاکت شیر برای ۲۶ منطقه آموزشی با ۴۴۰ هزار دانشآموزی در زمانی ۱ آذر تا ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۵ را انجام میدهد و شرکت کوهگل اتابک نیز تامین ۶ میلیون و ۴۵ هزار پاکت شیر برای ۱۴ منطقه با ۱۵۵ هزار دانشآموز را بر عهده دارد.