به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزی؛ مدیرکل دامپزشکی استان مرکزی گفت: دو هزار و ۹۲ تن تخم مرغ خوراکی امسال در قالب ۸۴ محموله با نظارت اداره کل دامپزشکی استان مرکزی به خارج از کشور صادر شد که صادرات این محصول نسبت به مدت مشابه سال گذشته بیش از سه برابر داشته است.

محمد فتاحی افزود: همچنین مقدار هزار و ۷۵۰ تن محصولات لبنی نیز در این مدت با نظارت اداره کل دامپزشکی در قالب ۷۸ محموله به خارج از کشور صادر شد که نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد دو برابری داشته است.

او گفت: ۱۶۳ هزار قطعه انواع آبزیان زینتی امسال در قالب ۲۱ محموله از استان مرکزی به خارج از کشور صادر شد.

مدیر کل دامپزشکی استان همچنین از صادرات دو هزار و ۱۰۵ تن خوراک و مکمل آبزیان امسال در قالب ۸۷ محموله به خارج از کشور خبر داد که نسبت به مدت مشابه سال گذشته هشت درصد افزایش یافته است.

فتاحی افزود: ۴۷۵ تن آلایش مرغی نیز امسال در قالب ۲۶ محموله به خارج از کشور صادر شد.