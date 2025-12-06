پخش زنده
فصل تازه برنامه تلویزیونی چهلتیکه بهزودی از شبکه نسیم روی آنتن میرود و همزمان در برنامه دکتر سلام، دردها و آسیبهای زانو و شیوههای پیشگیری و درمان آنها بررسی میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، خاطرات و یادهای نوستالژیک تلویزیونی بار دیگر در شبکه نسیم ورق میخورد و برنامه محبوب «چهلتیکه» با سری جدید خود به خانه مخاطبان بازمیگردد.
سری جدید برنامه تلویزیونی «چهلتیکه» به زودی از شبکه نسیم پخش خواهد شد. این برنامه که در سالهای گذشته با رویکردی خاطرهمحور و گفتوگو با چهرههای آشنا و محبوب عرصه فرهنگ، هنر، رسانه و ورزش مورد توجه و استقبال مخاطبان قرار گرفته است، در فصل جدید نیز با ساختاری تازه و بخشهای متنوع به روی آنتن میرود.
در «چهلتیکه» بخشهایی از خاطرات، تصاویر آرشیوی، روایتهای کمتر شنیده شده از پشت صحنه آثار تلویزیونی و مرور لحظات ماندگار رسانه ملی بازخوانی میشود. این برنامه تلاش دارد با بازآفرینی فضای نوستالژیک گذشته و گفتوگوی صمیمانه با مهمانان، پلی میان نسلها برقرار کند.
برنامه «دکتر سلام»
امروز «دکتر سلام» با حضور جراح ارتوپد به موضوع دردها و آسیبهای زانو میپردازد.
دکتر علی ترکمان، جراح ارتوپد، فلوشیپ زانو و استاد تمام دانشگاه علوم پزشکی ایران، در این برنامه به بیان علل بروز دردهای زانو، آسیبهای شایع و راههای درمان و پیشگیری میپردازد.
اجرای این قسمت بر عهده دکتر طهماسبی است.
«دکتر سلام» امروز ساعت ۱۳ از شبکه آموزش سیما پخش میشود.