به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مدیرکل هواشناسی استان خوزستان با اشاره به تقویت سامانه بارشی از بعداز ظهر سه شنبه ۱۴۰۴/۰۹/۱۸ تا اواخر وقت پنجشنبه ۱۴۰۴/۰۹/۲۰ گفت : رگبار و رعدو برق، ریزش تگرگ در مناطق مستعد، بارش برف در ارتفاعات، وزش باد متوسط به همراه تندباد لحظه‌ای، کاهش دید ناشی از مه بعد از بارندگی و افت دما مورد انتظار است.

محمد سبزه زاری افزود : این سامانه در اغلب مناطق استان بویژه مناطق شمالی و ارتفاعات فعال خواهد بود.

وی گفت: در این مدت لغزندگی جاده ها، آبگرفتگی معابر شهری، جاری شدن روان آب، خسارت به سازه‌های موقت از جمله بنرها، داربست‌ها و تابلو‌های تبلیغاتی و شکستن درختان کهنسال، تاخیر در پرواز و خسارت به محصوالت و ماشینآالت کشاورزی، کاهش دید افقی دور از انتظار نیست.

وی توصیه کرد : احتیاط در تردد غیر ضروری بیماران تنفسی، افراد سالخورده و کودکان، عدم توقف در بستر و حاشیه رودخانه ها ، احتیاط در عبور از حاشیه رودخانه‌ها و مسیلها، آمادگی دستگاه‌های اجرایی و امدادی و پاکسازی دهانه پلها، الیروبی کانال‌ها و آبروها، اجتناب از پارک خودرو در کنار درختان فرسوده و ساختمان‌های نیمه کاره و انتقال محصوالت کشاورزی به انبار‌های استاندارد و احتیاط در رانندگی در نظر گرفته شود.