پخش زنده
امروز: -
مدیر کارآفرینی و اشتغال اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی یزد از ابلاغ ۲۷۱ میلیارد تومان تسهیلات قرضالحسنه مشاغل خانگی در سال جاری به استانها خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداو سیما مرکز یزد، فاطمه نیکجو اعلام کرد: تسهیلات قرضالحسنه مشاغل خانگی در سال جاری از محل تبصره ۱۵ قانون بودجه و با سقف ۲۷۱ میلیارد تومان (۲۷۱۰ میلیارد ریال) در مهرماه به استانها ابلاغ شده است.
وی با بیان اینکه فهرست متقاضیان واجد شرایط در قالب «مشاغل خانگی مستقل و پشتیبان» پس از بررسی کارگروههای شهرستانی برای طرح در کمیته فنی و معرفی به بانکهای عامل ارسال خواهد شد، افزود: بانکهای توسعه تعاون، رفاه کارگران، مهر ایران، ملت، تجارت، صادرات، شهر، ملی و رسالت بهعنوان بانکهای عامل پرداخت این تسهیلات در سال ۱۴۰۴ تعیین شدهاند.
نیکجو تأکید کرد برخی رشتهها از جمله خیاطی، قالیبافی و سایر مشاغلی که در استان فاقد توجیه اقتصادی یا اشباعشده هستند و همچنین رشتههایی که احتمال انحراف تسهیلات در آنها بالاست، مشمول دریافت تسهیلات نخواهند بود.
وی با اشاره به الزامات قانونی گفت: متقاضیان نباید از کمیته امداد امام خمینی (ره)، سازمان بهزیستی، بنیاد برکت، بنیاد علوی، بسیج و نیروهای مسلح تسهیلات مشابه دریافت کرده باشند و معرفی افراد دارای بیمه اجباری ناشی از اشتغال دولتی به بانکها ممنوع است.
مدیر کارآفرینی و اشتغال استان یزد درباره اولویتهای دریافت تسهیلات توضیح داد: زنان سرپرست خانوار، تعاونیهای فعال، متقاضیان آماده ورود به بازار بهویژه زنان، فارغالتحصیلان بیکار و خانوادههای دارای سه فرزند و بیشتر که فرزند سوم آنها از سال ۱۴۰۳ به بعد متولد شده باشد، در اولویت پرداخت تسهیلات قرار دارند.
وی ادامه داد: پیش از معرفی نهایی متقاضیان به کمیته فنی استان، بازدید میدانی مشترک توسط دستگاه اجرایی متولی و اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان انجام و مستندات آن ارسال خواهد شد.
نیکجو در پایان خاطرنشان کرد: پس از تأیید طرحها در کمیته تخصصی مشاغل خانگی، افراد واجد شرایط به بانکهای عامل معرفی میشوند و ارائه طرح توجیهی پاورپوینت از الزامات بررسی طرحهای پشتیبان است.