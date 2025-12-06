به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز اصفهان؛ شهیدان والامقامی که پیکر مطهرشان مفقود و هویتشان در زمره شهدای جاویدالاثر ثبت شده است، ستارگان پرفروغی هستند که جان عزیز خود را در راه صیانت از مرز‌های میهن و ارزش‌های متعالی انقلاب اسلامی فدا کردند.

بزرگداشت مقام شامخ این اسطوره‌های ایثار، تجدید میثاق با آرمان‌های والای شهادت و عاملی تأثیرگذار در تربیت دینی و انقلابی نسل جوان به شمار می‌رود.

گلستان شهدای اصفهان میزبان یادواره شهدای جاویدالاثر بود؛ مراسمی که با استقبال بی‌نظیر جمعی گسترده از دختران دانش‌آموز مقاطع سوم تا پنجم دبستان و نیز حضور خانواده‌های شهدا و ایثارگران برگزار شد.

در مراسم، گروه «عمو فغانی‌ها» با اجرای یک برنامه آموزشی و تربیتی، فضای شاد و آموزنده‌ای را برای دانش‌آموزان فراهم آوردند و در بخش دیگر مراسم نیز، حاج ابوذر روحی، به اجرای سرود حماسی پرداخت.

در حاشیه این مراسم، مرضیه مانوسی به تشریح روند شکل‌گیری این یادواره پرداخت و اظهار داشت: طرح برگزاری این یادواره به‌منظور معرفی شهدای گرانقدر جاویدالاثر به نسل جدید، از اردیبهشت سال ۱۴۰۴ کلید خورد؛ با همکاری گروه‌های جهادی و خادمان شهدا، اطلاعات هویتی بیش از ۶۰۰ شهید جاویدالاثر استان اصفهان شناسایی و گردآوری شد.

وی با تأکید بر استقبال غیرمنتظره مدارس و خانواده‌ها افزود: با وجود هماهنگی‌های وسیع با مدارس شهر، استقبال خانواده‌ها از سطح پیش‌بینی ما فراتر رفت؛ به‌گونه‌ای که نزدیک به دو هزار دانش‌آموز برای حضور در این مراسم ثبت‌نام کردند؛ دامنه شرکت‌کنندگان محدود به شهر اصفهان نبوده و حتی شاهد حضور پررنگ دانش‌آموزان از شهرستان‌هایی نظیر خوانسار و فلاورجان بودیم.

یادواره شهدای جاویدالاثر با حضور گسترده دختران دانش‌آموز، که شماری از آنان از حافظان قرآن کریم بودند، با هدف ارتقای فرهنگ ایثار و شهادت، تقویت تربیت دینی و اخلاقی و تثبیت ارزش‌های ملی و انقلابی در کالبد جامعه و به‌ویژه نسل نونهال، با شکوهی خاص برگزار شد.