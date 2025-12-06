به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی از تحقق حدود ۸۶ درصدی تعهدات درآمدی خبر داد.

ذاکریان گفت: از این رقم، ۲ هزار و ۱۵۰ میلیارد تومان مربوط به درآمد‌های مالیاتی بوده و مابقی درآمد‌ها نیز از محل جرایم و خسارات، بازارچه‌های مرزی و سایر ردیف‌های متفرقه تأمین شده است.

وی با تأکید بر اینکه دستگاه‌های مرتبط در ماه‌های گذشته عملکرد قابل قبولی داشته‌اند، گفت: بر اساس برنامه ابلاغی، خراسان جنوبی تاکنون بیش از ۸۵.۷ درصد تعهدات درآمدی هشت‌ماهه خود را محقق کرده است.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی گفت: با بررسی داده‌های درآمدی انتظار می‌رود با تداوم این مسیر، استان بتواند تا پایان سال به اهداف تعیین‌شده دست پیدا کند.

ذاکریان با اشاره به اهمیت جلسات ستاد درآمد برای پایش مستمر عملکرد، افزود: هم افزایی دستگاه‌ها و همکاری مودیان نقش مهمی در تحقق درآمد‌های عمومی استان داشته و این روند باید در ماه‌های پایانی سال نیز ادامه یابد.