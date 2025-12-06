پخش زنده
امروز: -
برداشت ریحان از ۳۰۰ هکتار از زمینهای شهرستان فسا تا اواخر آذر ادامه دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان فسا گفت: برداشت ریحان از ۳۰۰ هکتار از مزارع این منطقه از آبان ماه آغاز شده است تا اواخر آذر ادامه دارد.
سعید شیروانی دوست، بیان کرد: ریحان اهمیت راهبردی و قابلیت زیادی برای تولید بذر صادراتی دارد.
شیروانی با بیان ظرفیتهای شهرستان فسا افزود: شهرستان فسا بهدلیل شرایط اقلیمی مناسب، یکی از قطبهای تولید بذر ریحان در کشور محسوب میشود و این بذرها علاوه بر تأمین نیاز داخلی، سهم قابل توجهی در صادرات به کشورهای حوزه خلیج فارس دارند.
او ادامه داد: این محصول به دلیل چرخه تولید کوتاهمدت، نقدینگی مناسبی را به طور مستمر به اقتصاد محلی تزریق و به عنوان یک محصول اراهبردی، نقش مهمی در تنوعبخشی به سبد محصولات کشاورزی شهرستان فسا ایفا میکند.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان فسا گفت: مزایای کشت ریحان شامل بهبود ساختار خاک، کاهش آفات در مزرعه، کاهش مصرف سموم، نیاز آبی کم و سازگاری بیشتر با خاک است.