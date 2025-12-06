از روز یکشنبه تا چهارشنبه، نفوذ سامانه بارشی نسبتاً فعال به استان پیش‌بینی می‌شود که در اکثر مناطق موجب بارش باران خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، مدیرکل هواشناسی استان اردبیل گفت: با توجه به خروجی آخرین مدل‌های عددی پیش‌بینی وضع هوا، از امروز شنبه ضمن تداوم پایداری جو، جهت جریانات جوی در استان تغییر خواهد کرد. وزش باد جنوبی که گاهی نسبتاً شدید است در مناطق مرکزی و جنوبی، روند افزایش دما را تقویت می‌کند.

مجید کوهی افزود: طی روز‌های یکشنبه تا چهارشنبه، نفوذ سامانه بارشی نسبتاً فعال به استان پیش‌بینی می‌شود که در اکثر مناطق موجب بارش باران خواهد شد.

وی اضافه کرد: عمده بارش‌ها در نواحی مرکزی و جنوبی استان متمرکز است و در ارتفاعات، دامنه‌ها و حتی برخی نواحی کوهپایه‌ای اطراف کوه‌های سبلان و باغرو، بارش برف نیز انتظار می‌رود.

مدیرکل هواشناسی استان ادامه داد: در روز‌های یکشنبه و دوشنبه (۱۶ و ۱۷ آذر)، جریانات جنوبی تقویت شده و وزش باد‌هایی با سرعت شدید نیز انتظار می‌رود.

کوهی گفت: از روز سه‌شنبه (۱۸ آذر)، جهت جریانات به شمالی تغییر کرده و با تقویت شارش رطوبت خزری، ناپایداری‌ها افزایش یافته و جهت وزش باد شرقی خواهد بود.

وی بیان کرد: کاهش دمای هوا طی روز‌های یکشنبه و دوشنبه محسوس نخواهد بود، اما در روز‌های سه‌شنبه و چهارشنبه، هوای نسبتاً سرد پاییزی، نواحی مرکزی و جنوبی استان و همچنین شهرستان‌های گرمی و انگوت را در بر خواهد گرفت.

مدیر کل هواشناسی استان اردبیل گفت: با توجه به احتمال تغییر در نقشه‌های پیش یابی هواشناسی، توصیه می‌شود هم‌استانی‌های عزیز، وضعیت تضعیف یا تقویت این سامانه بارشی را از طریق بولتن‌های روزانه آتی پیگیری کنند.