به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ ابراهیم محمدی رازی گفت: ۹ هزار و ۶۰۷ دانشجو تاکنون از این دانشکده‌ها دانش آموخته شده‌اند که به طور میانگین ۶۳ درصد از آنان شامل ۶ هزار و ۷۰۲ نفر وارد بازار کار شده‌اند.

وی افزود: اکنون سه هزار و ۵۳۳ دانشجو در پنج آموزشکده زیر مجموعه این دانشگاه شامل آموزشکده فنی دارالفنون بجنورد پسران، آموزشکده فنی انقلاب اسلامی بجنورد دختران، آموزشکده فنی پرفسور حسابی شیروان، آموزشکده فنی جاجرم و آموزشکده کشاورزی سمنگان در آشخانه تحصیل می‌کنند.

سرپرست دانشگاه ملی مهارت خراسان شمالی خاطر نشان کرد: از مجموع این دانش آموختگان یکهزار و ۹۶۵ نفر از دانشکده بجنورد بوده‌اند که از این تعداد یکهزار و ۶۲۵ نفر شاغل و در بازار کار درآمد کسب می‌کنند که به نوعی ۸۳ درصد دانشجویان شغل پیدا کرده‌اند.

وی افزود: از ۵۹۸ دانشجوی دانش آموخته دانشکده جاجرم نیز ۵۲۷ نفر شامل ۸۸ درصد وارد بازار کار شده‌اند.

محمدی رازی تصریح کرد: از سه هزار و ۷۰۱ نفر دانش آموخته دانشکده انقلاب بجنورد نیز یکهزار و ۲۹۸ نفر شامل ۳۵ درصد در بازار شغل پیدا کرده‌اند.

وی گفت: از۵۷۰ دانش آموخته دانشکده سمنگان نیز ۵۳۵ نفر شامل ۹۴ درصد وارد بازار کار شده و همچنین از تعداد ۲ هزار و ۷۷۳ نفر دانش آموخته دانشکده شیروان نیز ۲ هزار و ۸۷ نفر شامل ۷۵ درصد دارای شغل شدند.

سرپرست دانشگاه ملی مهارت واحد خراسان شمالی گفت: در مجموع میانگین جذب کار در دانشگاه ملی مهارت کشور ۶۴ درصد است که سهم استان نیز همین محدود است.

وی تصریح کرد: دانش‌آموختگان این مراکز آموزشی در سازمان‌ها، دستگاه‌ها، صنایع و کارگاه‌های تولیدی استخدام و بیمه می‌شوند و بخش دیگری از آنان با تکیه بر مهارت وارد عرصه کارآفرینی خواهند شد.

محمدی رازی افزود: بخشی از دانش‌آموختگان با مهارت‌های کسب‌شده در بخش‌های مختلف به کارآفرینی روی می‌آورند که این افراد در آمار اشتغال در نظر گرفته نشده است.