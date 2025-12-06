پخش زنده
سرپرست دانشگاه ملی مهارت خراسانشمالی گفت: ۶۳ درصد دانش آموختگان دانشکدههای ملی مهارت استان وارد بازار کار شدند که این آمار براساس لیست بیمه آنان در سازمان تامین اجتماعی به دست آمده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ ابراهیم محمدی رازی گفت: ۹ هزار و ۶۰۷ دانشجو تاکنون از این دانشکدهها دانش آموخته شدهاند که به طور میانگین ۶۳ درصد از آنان شامل ۶ هزار و ۷۰۲ نفر وارد بازار کار شدهاند.
وی افزود: اکنون سه هزار و ۵۳۳ دانشجو در پنج آموزشکده زیر مجموعه این دانشگاه شامل آموزشکده فنی دارالفنون بجنورد پسران، آموزشکده فنی انقلاب اسلامی بجنورد دختران، آموزشکده فنی پرفسور حسابی شیروان، آموزشکده فنی جاجرم و آموزشکده کشاورزی سمنگان در آشخانه تحصیل میکنند.
سرپرست دانشگاه ملی مهارت خراسان شمالی خاطر نشان کرد: از مجموع این دانش آموختگان یکهزار و ۹۶۵ نفر از دانشکده بجنورد بودهاند که از این تعداد یکهزار و ۶۲۵ نفر شاغل و در بازار کار درآمد کسب میکنند که به نوعی ۸۳ درصد دانشجویان شغل پیدا کردهاند.
وی افزود: از ۵۹۸ دانشجوی دانش آموخته دانشکده جاجرم نیز ۵۲۷ نفر شامل ۸۸ درصد وارد بازار کار شدهاند.
محمدی رازی تصریح کرد: از سه هزار و ۷۰۱ نفر دانش آموخته دانشکده انقلاب بجنورد نیز یکهزار و ۲۹۸ نفر شامل ۳۵ درصد در بازار شغل پیدا کردهاند.
وی گفت: از۵۷۰ دانش آموخته دانشکده سمنگان نیز ۵۳۵ نفر شامل ۹۴ درصد وارد بازار کار شده و همچنین از تعداد ۲ هزار و ۷۷۳ نفر دانش آموخته دانشکده شیروان نیز ۲ هزار و ۸۷ نفر شامل ۷۵ درصد دارای شغل شدند.
سرپرست دانشگاه ملی مهارت واحد خراسان شمالی گفت: در مجموع میانگین جذب کار در دانشگاه ملی مهارت کشور ۶۴ درصد است که سهم استان نیز همین محدود است.
وی تصریح کرد: دانشآموختگان این مراکز آموزشی در سازمانها، دستگاهها، صنایع و کارگاههای تولیدی استخدام و بیمه میشوند و بخش دیگری از آنان با تکیه بر مهارت وارد عرصه کارآفرینی خواهند شد.
محمدی رازی افزود: بخشی از دانشآموختگان با مهارتهای کسبشده در بخشهای مختلف به کارآفرینی روی میآورند که این افراد در آمار اشتغال در نظر گرفته نشده است.