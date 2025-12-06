

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمانشاه، استاندار کرمانشاه، روز شنبه و در ادامه برنامه‌های نظارت میدانی و ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی، با حضور در اداره کل آموزش و پرورش استان، دغدغه های دانش آموزان، خانواده های آنان، معلمان و اولویت «توسعه عدالت در فضاهای آموزشی» را پیگیری کرد و در جریان روند فعالیت‌ها و برنامه‌های آموزش و پرورش استان قرار گرفت.



منوچهر حبیبی صبح امروز در نشست مدیران و رؤسای آموزش و پرورش استان با تأکید بر اهمیت آموزش و پرورش در جامعه، اظهار کرد: آموزش و پرورش بزرگ‌ترین نهاد اجتماعی از نظر نیروی انسانی و گستردگی شبکه آموزشی است و انتظار جامعه نیز از آن بسیار بالاست. این نهاد نه تنها در بعد اجتماعی، بلکه در توسعه و پیشرفت کشور نقش اساسی دارد. هر جامعه‌ای که به آموزش و پرورش توجه کرده و مشکلات آن را حل کرده، مسیر توسعه خود را با شتاب بیشتری طی کرده است.

وی افزود: توسعه و پیشرفت هر کشور مدیون آموزش و پرورش است و فرهنگیان با برنامه‌ریزی، نظم و توجه به آینده جامعه، نقش مهمی در شکل‌دهی به نسل آینده ایفا می‌کنند.