یاسوج میزبان مسابقات ورزشی دانش آموزی کهگیلویه و بویراحمد
مسابقات ورزشی دانش آموزان با حضور ۱۴ تیم در دو رشته فوتسال و والیبال به مدت ۳ روز در مجموعه ورزشی پوریای ولی یاسوج درحال برگزاری است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، معاون پرورشی و تربیت بدنی آموزش و پرورش شهرستان بویراحمد گفت: مسابقات ورزشی دانش آموزان باهدف ایجاد روحیه نشاط و شادمانی، رقابت سالم و شناسایی استعدادهای برتر ورزشی در راستای تربیت تمام ساحتی دانش آموزان به صورت قطبی برگزار می شود. حجت الاسلام اسلام ایمانی افزود: برگزیدگان به مرحله نهایی که بهمن ماه برگزار میشود راه می یابند. وی ادامه داد: در اولین روز از این مسابقات که با حضور ۶ تیم منتخب در رشته فوتسال پسران برگزار شد تیمهای بویراحمد و دنا به مرحله نهایی استان راه یافتند.