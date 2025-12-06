به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، رئیس جمعیت هلال‌احمر شهرستان گراش گفت: گزارشی از اورژانس مبنی‌بر سقوط مردی در آب‌انبار باغ موسی واقع در آخر خیابان آبیاری گراش، به هلال‌احمر اعلام شد.

محمد شکاری، افزود: بلافاصله نجاتگران هلال‌احمر با یک دستگاه آمبولانس به محل حادثه اعزام شدند.

شکاری در ادامه گفت: این حادثه یک مصدوم مرد ۲۰ ساله به همراه داشت، که نجاتگران پس از انجام اقدامات کمک‌های اولیه، مصدوم را برای ادامه مراحل درمان به عوامل اورژانس تحویل و به بیمارستان انتقال دادند.