پخش زنده
امروز: -
جوانی ۲۰ ساله که در آبانبار باغ موسی در گراش سقوط کرده بود با تلاش نجات گران هلال احمر نجات یافت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، رئیس جمعیت هلالاحمر شهرستان گراش گفت: گزارشی از اورژانس مبنیبر سقوط مردی در آبانبار باغ موسی واقع در آخر خیابان آبیاری گراش، به هلالاحمر اعلام شد.
محمد شکاری، افزود: بلافاصله نجاتگران هلالاحمر با یک دستگاه آمبولانس به محل حادثه اعزام شدند.
شکاری در ادامه گفت: این حادثه یک مصدوم مرد ۲۰ ساله به همراه داشت، که نجاتگران پس از انجام اقدامات کمکهای اولیه، مصدوم را برای ادامه مراحل درمان به عوامل اورژانس تحویل و به بیمارستان انتقال دادند.