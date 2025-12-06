به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد گفت: پویش ملی اطلاع‌رسانی تغذیه سالم تا پایان آذر با هدف ارتقای آگاهی جامعه نسبت به اصول تغذیه صحیح در استان اجرا می‌شود.

مهربانی افزود: نان به‌عنوان غذای اصلی بخش بزرگی از مردم جهان، بخش قابل‌توجهی از انرژی، پروتئین، املاح و ویتامین‌های موردنیاز بدن را تأمین می‌کند؛ ازاین‌رو سلامت و کیفیت نان مصرفی، نقشی اساسی در سلامت جامعه دارد.

وی افزود: با وجود اهمیت تغذیه صحیح، نتایج بررسی‌های انجام‌شده نشان می‌دهد الگوی مصرف نان در ایران به سمت مصرف بیشتر نان‌های سفید و کاهش مصرف نان کامل گرایش یافته است. این در حالی است که مصرف نان کامل (حاوی سبوس و گیاهک گندم) نقش بسزایی در پیشگیری از بیماری‌هایی، چون مشکلات قلبی عروقی، دیابت، اختلالات گوارشی، برخی سرطان‌ها، چاقی و مشکلات متابولیک دارد.