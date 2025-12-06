امروز قیمت دلار توافقی (اسکناس) در بازار ارز تجاری با ثبات همراه شد و به ۷۳ هزار و ۸۵۲ تومان رسید، نرخ حواله دلار هم ۷۱ هزار و ۷۰۱ تومان تعیین شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، دلار توافقی (اسکناس) در بازار ارز تجاری امروز شنبه ۱۵ آذر ۱۴۰۴ با نرخ ۷۳ هزار و ۸۵۲ تومان معامله می شود که درمقایسه با روز کاری گذشته ثبات را نشان می‌دهد. قیمت حواله دلار نیز به ۷۱ هزار و ۷۰۱ تومان رسید.

در بخش سایر ارزها، اسکناس درهم امارات امروز ۲۰ هزار و ۱۰۹ تومان و حواله آن ۱۹ هزار و ۵۲۳ تومان اعلام شده است. همچنین قیمت اسکناس یورو در بازار ارزتجاری ۸۵ هزار و ۹۳۱ تومان و حواله یورو ۸۳ هزار و ۴۲۸ تومان تعیین شده است.

بانک مرکزی همچنان در اطلاعیه‌های خود تأکید دارد که هرگونه رفع تعهد ارزی صرفاً از مسیر عرضه در بازار تجاری انجام می‌شود.

از بهمن‌ماه سال گذشته و پس از حذف سامانه نیما، تمامی معاملات صادراتی و وارداتی کشور در بازار ارز تجاری متمرکز شده است؛ سیاستی که دولت هدف از اجرای آن را نزدیک‌سازی نرخ ارز تجاری و آزاد و حذف رانت ارزی اعلام کرده بود.