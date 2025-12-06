پخش زنده
پینگپنگباز قمی برای شرکت در رقابتهای بین المللی عربستان، به این کشور اعزام شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، محمدحسن حبیبی، پینگپنگباز آیندهدار و شایسته قمی، در دو رده سنی زیر ۱۹ سال و زیر ۱۷ سال این رقابتها به نمایندگی از ایران حضور خواهد داشت.
گفتنی است حبیبی عنوان سومی قاره آسیا را در کارنامه دارد و شرکت در این رویداد معتبر، فرصتی برای بهبود جایگاهش در ردهبندی فدراسیون جهانی تنیسرویمیز خواهد بود.
مسابقات بینالمللی مدعیان پینگ پنگ از ۱۶ تا ۱۹ آذر در شهر دمّام عربستان برگزار میشود.