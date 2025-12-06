به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، تیم فوتبال نساجی مازندران پس از ناکامی در ۲ بازی پیاپی، امروز مقابل نفت‌وگاز گچساران که با هدایت بازیکن و سرمربی مازندرانی اسبق نساجی یعنی محمود فکری در لیگ دسته یک حضور دارد به دنبال کسب دهمین برد فصل و بازگشت به مسیر امتیازگیری است تا جایگاه خود را در صدر جدول همچنان تثبیت شده نگه دارد و به قهرمانی نیم‌فصل نزدیک‌تر شود.

بازی‌های هفته چهاردهم لیگ دسته یک فوتبال کشور امروز شنبه ۱۵ اذر در شهر‌های مختلف برگزار می‌شود که در یکی از این بازی‌ها تیم فوتبال نساجی مازندران صدرنشین بلامنازع مسابقات از ساعت ۱۵ در ورزشگاه شهید وطنی قائمشهر از تیم چهاردهم جدول رده‌بندی یعنی نفت‌وگاز گچساران میزبانی می‌کند.

فراز کمالوند و بازیکنانش امروز در شرایطی به مصاف نفت‌وگاز گچساران می‌روند که پس از هفته‌ها شکست‌ناپذیری و کسب نتایج خیره‌کننده، ۲ بازی پیاپی را در ۲ هفته اخیر با ناکامی پشت‌سر گذاشتند و حالا به دنبال بازگشت به روند پیش از ۲ بازی اخیرشان هستند. نساجی دیدارش مقابل سایپا در مرحله یک‌شانزدهم نهایی جام حذفی را پس از تساوی بدون گل در وقت‌های قانونی و اضافه با شکست در ضربات پنالتی به پایان رساند و هفته گذشته نیز در دیداری خارج از خانه مقابل مس شهربابک دیگر تیم مدعی صعود به لیگ برتر ۲ – ۱ شکست خورد تا نخستین شکست فصل این تیم مازندرانی ثبت شود.

نساجی که در دیدار هفته گذشته فرصت داشت تا قهرمانی زودهنگامی در نیم‌فصل را جشن بگیرد، امروز باید برای حفظ فاصله‌اش با تیم‌های دوم و سوم هر سه امتیاز را کسب کند. تیم پرهوادار مازندرانی در حال حاضر با هشت امتیاز اختلاف نسبت به تیم دوم صدرنشین رقابت‌هاست.

حریف امروز نساجی بر خلاف میزبانش ۲ هفته اخیر را با ۲ برد شیرین پشت‌سر گذاشت. نفت‌وگاز گچساران توانست در جام حذفی، بعثت کرمانشاه را شکست دهد و به مرحله یک‌هشتم نهایی جام حذفی برسد. پس از آن بازی نیز در هفته سیزدهم لیگ دسته یک، شناورسازی قشم را ۲ – ۱ شکست داد و امروز با انگیزه و روحیه‌ای بالا به مصاف نساجی آمده است.

نفت‌وگاز از ۱۳ مسابقه‌اش در لیگ یک، چهار برد و چهار تساوی کسب کرد و با توجه به کسر سه امتیاز این تیم از سوی کمیته انضباطی اکنون با ۱۳ امتیاز در رتبه چهاردهم جدول ۱۸ تیمی لیگ دسته یک قرار دارد.

نساجی در ۱۳ بازی گذشته‌اش ۹ برد و سه تساوی کسب کرده و از نظر گل زده و خورده نیز بهترین تیم ایران در این فصل است. چهار گل خورده و ۲۰ گل زده در ۱۳ مسابقه سبب شده که نساجی بهترین خط دفاع و بهترین خط حمله را در این فصل به نام خود ثبت کند.

۲ تیم تاکنون ۲ بار به مصاف هم رفتند که هر ۲ بازی را نساجی با برد به پایان رساند. ۱۰ سال پیش در رقابت‌های لیگ دسته یک نساجی و نفت‌وگاز گچساران به مصاف هم رفته بودند. در بازی رفت که ۱۱ آذر ۱۳۹۳ به میزبانی نفت‌وگاز گچساران برگزار شد نساجی با یک گل به پیروزی رسید و ۱۷ فروردین ۱۳۹۴ در بازی برگشت به میزبانی نساجی هم نساجی توانست ۲ – ۱ پیروز شود.

بازی امروز را وحید زمانی قضاوت می‌کند و امیر غفوری، علیرضا صیاد و وحید بایش کمک‌های او در این مسابقه هستند.