ثبت نام قطعی در کاروانهای حج تمتع ۱۴۰۵ در کشور از امروز ۱۵ آذر آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز اصفهان؛ مدیر حج و زیارت استان اصفهان گفت: بنا بر برنامه ریزی ها، ثبت نام متقاضیان دارای شرایط استان که در ۱۰ روز اول پیش ثبت نام، وجه واریز کردهاند، ساعت ۱۰ روز شانردهم آذر و افراد باقی مانده هم ساعت ۱۰ روز سه شنبه هجدهم آذر ثبت نام کنند.
حجت الاسلام حسین اژدری افزود: سهمیه استان اصفهان در حج تمتع پیش رو، ۶ هزار و ۶۰۰ هزار نفر است که با توجه به درخواستهای مردمی، درخواست حدود دو هزار سهمیه مازاد را دادهایم.
وی همچنین از افزایش سهمیه حج عمره در ماه رجب و شعبان خبر داد و ادامه داد: اعزامهای عمره در بازه زمانی پیشبینیشده از ۲۷ آذر تا دهه سوم بهمن ماه است.
حجت الاسلام اژدری گفت: پیش ثبت نام کنندگان میتوانند برای اطلاع از زمان ثبت نام قطعی در کاروانهای حج تمتع ۱۴۰۵ به سامانه الکترونیکی my.haj.ir مراجعه کنند.
اعزام کاروانهای حج تمتع از دهه اول اردیبهشت سال آینده آغاز شده و تا پایان خرداد ادامه دارد.