دو رام قطار ساخت داخل امروز با حضور مقامات شهری تهران به بهرهبرداری رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مراسم افتتاح و بهرهبرداری از واگنهای ساخت داخل امروز با حضور علیرضا زاکانی، مهدی چمران، پرویز سروری، محمد آقامیری و مهدی بابایی، اعضای شورای شهر تهران، محسن هرمزی، معاون حمل و نقل و ترافیک شهردار تهران، و جمعی از مدیران شهری تهران برگزار شد.
مدیرعامل شرکت واگنسازی شهر تهران، در آغاز این مراسم گفت: حدود ۷ سال از انعقاد قرارداد تولید ۱۵ رام قطار ۷ واگنه و یک رام قطار ۸ واگنه با تکیه بر دانش ملی کشور و تجربیات حاصل از تولید یک نمونه قطار ملی با حمایت شهرداری تهران و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری میگذرد و امروز شاهد ورود نخستین رام ۷ واگنه از این مجموعه به چرخه بهرهبرداری و خدماترسانی به مردم شریف تهران هستیم.
علیرضا شیخطاهری، افزود: بهره برداری از قطار ها امروز ،نتیجه اعتقاد جدی همکاران من در مجموعه واگنسازی و مدیریت شهری تهران به دو مقوله بسیار ارزشمند علمباوری و باور خودکفایی است. اعتقاد راسخ داریم که الگوگیری درست از دانش و تکنولوژی روز دنیا، زمانی که با خودباوری و اعتمادبهنفس ایرانی عجین میشود، نتیجهای ارزشمند و قابل احترام برای همگان در پی خواهد داشت.
مدیرعامل شرکت واگنسازی شهر تهران تصریح کرد: قطاری که امروز برای استفاده مردم توسط متخصصان ایرانی طراحی و تولید شده است، علاوه بر طی کردن مراحل مختلف پایش و سنجش عملکرد، از کیفیت بالا و درخور شأن ایرانی برخوردار است.
وی ادامه داد: این محصول منطبق با آخرین استانداردهای حوزه ریلی و زودتر از موعد قرارداد و با دقت و وسواس فراوان تولید و تقدیم شهروندان گرانقدر تهران میشود.