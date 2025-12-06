معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌غربی گفت: آموزش‌های ضمن خدمت کارکنان و مدیران این سازمان پس از سه سال وقفه با رویکرد تحول‌گرایی و نوآوری از سر گرفته می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛میر جمال ساداتی افزود: در راستای اجرای قانون افزایش بهره‌وری برنامه هفتم توسعه، قرارداد‌هایی با مراکز آموزشی معتبر منعقد شده و بر اساس آن بیش از ۴۰ هزار نفرساعت آموزش حضوری و غیرحضوری برای کارکنان و مدیران سازمان برنامه‌ریزی و ابلاغ شده است.

وی ادامه داد: این آموزش‌ها موضوع‌محور بوده و بر پایه نیازسنجی محلی و منطقه‌ای طراحی شده است تا بتواند پاسخگوی نیاز‌های واقعی بخش کشاورزی استان باشد.

ساداتی با اشاره به اهمیت تعامل سازنده با مراکز آموزشی، به ویژه مرکز آموزش سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی آذربایجان‌غربی به عنوان معتبرترین و توانمندترین مرکز آموزشی استان، اظهار داشت: امید است با اجرای این برنامه شاهد تحولات اساسی در خدمت‌رسانی به بخش کشاورزی باشیم.

معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌غربی تحول‌گرایی، بهره‌گیری از تکنولوژی‌های نوین و هوش مصنوعی، احصاء شناسنامه خدمات سازمانی و بازبینی فرآیند‌های جاری با هدف کاهش تصدی‌گری و واگذاری امور به بخش خصوصی را از شاخصه‌های مهم این برنامه آموزشی عنوان کرد.