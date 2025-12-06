پخش زنده
سازمان ثبت احوال کشور اعلام کرد که از امروز شهروندان میتوانند بدون مراجعه حضوری از سامانههای آنلاین برای صدور شناسنامه، گواهی وضعیت تأهل، گواهی انحصار وراثت و دیگر خدمات بهرهمند شوند.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما؛ هاشم کارگر، رئیس سازمان ثبت احوال، با اشاره به راهاندازی مرکز مدیریت ارتباط با شهروندان (CRM) گفت: سازمان ثبت احوال به عنوان یک سازمان خدماتی، همواره در تلاش است خدمات متنوع و بهینهای به مردم ارائه دهد. در همین راستا، مرکز ارتباط با شهروندان ایجاد شده تا هموطنان بتوانند سوالات خود را در زمینه خدمات ثبت احوال مطرح کنند و در صورت نیاز، مشکلات خود را با کارشناسان سازمان در میان بگذارند.
کارگر افزود: در این مرکز، کارشناسان سازمان پاسخگوی شهروندان هستند و در صورت نیاز، موضوع به کارشناسان واحدهای درون سازمانی ارجاع میشود تا پاسخ لازم به هموطنان ارائه شود. این اقدام به ویژه پس از انتقال ارائه گواهی انحصار وراثت از قوه قضاییه به سازمان ثبت احوال از مردادماه، اهمیت بیشتری پیدا کرده است.
وی همچنین توضیح داد: با افتتاح این مرکز، هموطنان میتوانند از طریق شماره ۱۵۱۰ با مرکز ارتباط با شهروندان تماس بگیرند و سوالات یا نظرات خود درباره خدمات ثبت احوال را مطرح کنند. در استانها نیز سامانه مشابهی فعال است و تماسها به مرکز استانی منتقل شده و پاسخ لازم ارائه میشود. این فرآیند کاملاً سامانهای و منظم انجام میگیرد.
رئیس سازمان ثبت احوال با اشاره به جمعآوری نظرات و بازخوردهای شهروندان اظهار داشت: تمامی بازخوردهای دریافتی در برنامهریزی و سیاستگذاریهای سازمان و همچنین در تولید سامانههای خدماتی مدنظر قرار میگیرد. داشبوردهای ویژهای در این سامانه تعبیه شده است که امکان نظرسنجی از هموطنان در قبال خدمات سازمان را فراهم میکند و ما با استفاده از آن، اصلاح و بهبود خدمات را دنبال خواهیم کرد.
آیین رونمایی از طرحهای فناوری رونمایی از سند راهبردی و افتتاح مرکز مدیریت ارتباط با شهروندان سازمان ثبت احوال کشور صبح امروز با حضور هاشم کارگر رئیس این سازمان و با حضور جمعی از خبرنگاران آغاز شد.ی در ادامه گفت: شماره تماس با مرکز ارتباط با شهروندان برای تهران ۰۲۱ و برای سایر استانها بدون پیششماره است و این مرکز در دسترس عموم پژوهشگران نیز قرار دارد. اطلاعات مربوط به مرکز رصد جمعیت سازمان ثبت احوال نیز در درگاه الکترونیکی این سازمان در دسترس است و پژوهشگران، دانشگاهها و دستگاههای دولتی میتوانند از دادههای جمعیتی بهرهمند شوند.
هاشم کارگر در این مراسم گفت: در چند سال اخیر هدف ما تحقق سازمان هوشمند ثبت احوال بوده است. در چهار سال گذشته تمام تلاشها و سیستمگذاریها در راستای این مهم انجام شد و امروز گامهای بسیار مهمی برداشته شده است. اولین اقدام ما ایجاد سامانهای گسترده برای ارتباط با هموطنان بود که تمامی خدمات الکترونیکی از طریق آن ارائه میشود.
وی افزود: سامانه احراز هویت بستری امن و قابل اتکا است که خدمات غیرحضوری ارائه میدهد و همه شهروندان میتوانند از آن بهرهمند شوند. همچنین انتقال صدور گواهی انحصار وراثت از قوه قضاییه به ثبت احوال یکی از خدمات مهمی است که بدون مراجعه حضوری انجام میشود و تاکنون ۲۸۵ هزار گواهی برای وراث صادر و ارسال شده است.
رئیس سازمان ثبت احوال ادامه داد: امروز همچنین از سند راهبردی ۱۰ ساله سازمان رونمایی شد. تدوین این سند طی دو سال با همکاری دانشگاه تربیت مدرس انجام شده و شایسته قدردانی از همکاران این دانشگاه است. وی گفت: از ابتدای فعالیت، نظام برنامهمحوری را در سازمان ایجاد کردهایم و تمام اقدامات چهار سال اخیر بر اساس برنامههای عملیاتی و سند راهبردی صورت گرفته است. تلاش کردیم سازمان از نظام سندمحوری به سمت دیجیتالی شدن حرکت کند و در حوزه جمعیتی نیز اقدامات مؤثری داشتهایم.
کارگر افزود: در حوزه الکترونیکی کردن صدور شناسنامه نوزادان نیز تغییرات مهمی ایجاد شده است. گواهی ولادت بهصورت الکترونیکی صادر و از طریق پیامک به والدین اطلاعرسانی میشود. تعیین نام نوزاد نیز بهصورت غیرحضوری انجام شده و شناسنامه از طریق پست به درب منزل ارسال میشود تا مراجعه حضوری حذف شود. این اقدام در راستای سیاستهای حمایت از جوانی جمعیت انجام شده است.
وی گفت: گواهی وضعیت تأهل نیز از امروز بهصورت الکترونیکی صادر میشود و مردم میتوانند بدون مراجعه حضوری از سامانه بهرهمند شوند. همچنین سامانه صدور هوشمند گواهی فوت راهاندازی شده که تردد مردم را کاهش داده و از سوءاستفادههای احتمالی جلوگیری میکند.
رئیس سازمان ثبت احوال افزود: دسترسی به قوانین و مقررات نیز ضروری است و سامانه ثبت احوال این اطلاعات را در دسترس قرار داده تا هموطنان بتوانند به راحتی از آن استفاده کنند.
وی ادامه داد: اقدام مهم دیگر امروز، بهرهبرداری از مرکز مدیریت ارتباط با شهروندان بود. این مرکز بهعنوان مرکز تماس عمل میکند و شهروندان میتوانند درخواستها و پیشنهادات خود را از این طریق اعلام کرده و پاسخ دریافت کنند. این امر به برنامهریزی بهتر و آگاهی از نگاه مردم کمک میکند.